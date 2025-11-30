Unfall in Niegripp: Am 28. November 2025 ist eine Frau mit ihrem Wagen in mehrere Fahrzeuge gekracht. Dabei ist sie verletzt worden.

Unfall in Niegripp bei Burg: Frau kracht mit ihrem Auto auf Hauptstraße in mehrere Fahrzeuge

In Niegripp ist es auf der Hauptstraße zu einem Unfall gekommen, eine Fahrerin wurde dabei verletzt.

Niegripp - Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Niegripp verletzt worden. Sie war am Freitag, 28. November 2025, mit ihrem Wagen in mehrere Fahrzeuge gekracht.

Wie die Polizei informiert, soll es am Freitag gegen 18.20 Uhr zu dem Unfall gekommen sein. Die 65-Jährige war mit einem Auto auf der Hauptstraße unterwegs. Dabei soll sie zwei Fahrzeuge übersehen haben, die am Straßenrand gestanden haben, heißt es weiter.

Sie ist dann in die Wagen gekracht. Die Unfallursache sei noch unklar. Die Fahrerin wurde bei dem Crash leicht verletzt.

An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die verletzte Fahrzeugführerin musste von Rettungskräften vor Ort versorgt werden.