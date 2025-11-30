Tierischer Einsatz für die Polizei in Burg. Die muss ausrücken, um eine Gans einzufangen. Die entpuppt sich als Ente. Deren Besitzer wird gesucht.

Gans löst in Burg einen Einsatz der Polizei aus - Tier entpuppt sich als Warzenente und kommt in Tierheim

Diese Gans hat in Burg einen Einsatz der Polizei ausgelöst.

Burg - Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Burg (Jerichower Land). Hier ist eine freilaufende Gans auf den Straßen unterwegs gewesen.

Lesen Sie auch: Lebendiger Adventskalender lockt mit Aktionen in die Innenstadt von Burg.

Ein 59-Jähriger hatte die Polizei darüber informiert, dass das Tier am Sonnabend, 29. November 2025, auf Wanderschaft ist, Gegen 8.30 Uhr zur besten Frühstückszeit ist die Gans auf der Martin-Luther-Straße in der City gesichtet worden, wie es in einer Mitteilung heißt.

Beamte konnte es vor Ort auch antreffen und wenig später zusammen mit einem Verantwortlichen der Stadtverwaltung einfangen.

Von wegen Gans - tierischer Ausreißer in Burg ist eine Ente

Im Nachgang des tierischen Einsatzes wurde klar, dass es sich bei der angeblichen Gans um eine sogenannte „Warzenente“ handelt, so die Polizei.

Oft gelesen: Ärgerlich - Weihnachtsbäume sind in Burg das Ziel von Vandalen.

Die Ente wurde anschließend dem zuständigen Tierheim übergeben und wartet nun auf die hoffentlich baldige Abholung durch ihren derzeit noch unbekannten Besitzer.