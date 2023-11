Bergung steht bevor Lkw-Unfall auf A2: Autoteile neben Autobahn - Stau bei Alleringersleben am Freitag erwartet

Ein Lkw ist am frühen Freitagmorgen auf der Autobahn A2 bei Alleringersleben in der Börde verunglückt. Die Polizei erwartet Verkehrsbeeinträchtigungen bei Bergungsarbeiten am Vormittag.