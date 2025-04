Über Haldensleben kreiste am Samstagnachmittag (12. April) ein Polizeihubschrauber. Das hat es mit dem Einsatz auf sich.

Am Sonnabend (12 .April) kreiste ein Polizeihubschrauber über Haldensleben.

Haldensleben - Einige Haldensleber bemerkten am Samstagnachmittag einen Polizeihubschrauber, der längere Zeit über der Stadt kreiste und fragten in den sozialen Medien, was es mit dem Einsatz auf sich hat. Auf Anfrage teilt die Polizei jetzt mit, dass es sich dabei um eine Vermisstensuche gehandelt hat.

Laut Mitteilung der Polizei wurde ein 36-Jähriger gesucht, der am Samstagmorgen mit gesundheitlichen Problemen in das Haldensleber Krankenhaus eingeliefert wurde. Allerdings verließ er das Krankenhaus kurz darauf wieder und war nicht mehr aufzufinden. Da der Mann auf eine ärztliche Behandlung angewiesen war, musste laut Polizei von einer konkreten Bedrohung für seine Gesundheit ausgegangen werden.

Bei der anschließenden Suche nach dem Mann ist neben dem Hubschrauber auch ein Fährtenhund zum Einsatz gekommen. Gegen 15.40 wurde der Mann laut Polizeimitteilung im Haldensleber Stadtgebiet gefunden. Er habe sich in einem behandlungswürdigen Zustand befunden und sei zurück ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.