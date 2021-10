Landkreis Börde: Unbekannte Täter stehlen GPS-Geräte von Traktoren 

In zwei landwirtschaftliche Betriebe in Niederndodeleben und Klein Rodensleben, die nur fünf Kilometer voneinander entfernt liegen, sind unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (20. Oktober) eingebrochen und haben mehreren GPS-Geräte gestohlen. Der Schaden beträgt 45.000 Euro.

Landkreis Börde (vs) - Von einem umzäunten Gelände einer landwirtschaftlichen Firma in Niederndodeleben ist ein GPS Gerät in der Nacht zu Mittwoch (20. Oktober) entwendet worden.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, war das Gerät an einem Traktor angebracht und diente unter anderem dazu, den Traktor sattelitengestützt automatisch über den Acker zu steuern. Der Schaden beträgt 6000 Euro.

Nur ungefähr fünf Kilometer weiter wurde ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch (20. Oktober) in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Klein Rodensleben gleich fünf Traktoren aufgebrochen worden.

Auch hier wurde die Umzäunung gewaltsam überwunden und sich an den Traktoren zu schaffen gemacht. Die Türschlösser wurden aufgebrochen und die GPS Geräte sowie die dazugehörigen Monitore entwendet.

Der Sachschaden wurde auf 38.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.