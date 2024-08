Ein Mann hat seine Ex-Freundin mit dem Tod bedroht. Die Polizei nimmt ihn in Rottmersleben in Gewahrsam. Wegen Suizidgefahr wird er in die Psychiatrie eingewiesen.

Haldensleben/Rottmersleben/Magdeburg - Ungeahnte Konsequenzen muss ein Mann tragen, der am Sonnabend, 10. August, seine Ex-Freundin mit dem Tod bedroht hat. Sie hat den Rottmersleber angezeigt, der daraufhin festgenommen wurde.

Eine 30-jährige Frau ist am Sonnabend bedroht worden. Am Abend, gegen 20 Uhr, ist sie im Revier in Haldensleben erschienen, um Anzeige zu erstatten. Demnach sei sie von ihrem Ex-Partner massiv über einen Messenger-Dienst bedroht worden, obwohl ihm jegliche Kontaktaufnahme mit ihr per Gerichtsbeschluss untersagt worden sei, teilt ein Sprecher des Polizeireviers Börde in Haldensleben, mit.

Da der Beschuldigte konkrete Drohungen gegen das Leben der Frau abgab, sind umgehend Beamte des Einsatzdienstes zur Wohnanschrift des Beschuldigten in Rottmersleben entsandt worden. Dort konnte der Beschuldigte in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein bei hm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Aufgrund der getätigten Äußerungen wurde der 31-jährige Mann in Verhinderungsgewahrsam genommen und ins Zentrale Polizeigewahrsam nach Magdeburg gebracht.

Suizidgedanken geäußert

Im Rahmen der dort durchgeführten ärztlichen Untersuchung äußerte der Beschuldigte nun plötzlich Suizidgedanken. Um eine Nacht in der Gewahrsamszelle kam er dadurch zwar herum, jedoch wurde er stattdessen in die geschlossene psychiatrische Abteilung des Universitätsklinikums eingewiesen.

Als Konsequenz für die versandten Drohnachrichten an die Geschädigte wurden Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz sowie wegen Bedrohung gefertigt.