Bei einem Streit am Haldensleber Bahnhof hat ein Mann am Freitag mit einem Messer zugestochen. Die Polizei schnappte den Täter.

Mann sticht am Bahnhof in Haldensleben mit Messer zu

Am Haldensleber Bahnhof ist es zu einer Messerstecherei gekommen.

Haldensleben. - Bei einem Streit ist es am Haldensleber Bahnhof am Freitagnachmittag zu einem Messerangriff gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten zwei Männer gegen 17.45 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Daraufhin habe der Angreifer einen messerähnlichen Gegenstand aus einer Tasche gezogen und in Richtung des Körpers des Geschädigten geschlagen. Zuvor sei der Geschädigte durch den Beschuldigten kurzzeitig gewürgt worden, heißt es weiter.

Anschließend sei das Opfer in Richtung einer Pizzeria geflohen. Erst dort habe er bemerkt, dass er eine Einstichverletzung im Rücken hatte. Im Polizeirevier Börde sei der Mann dann ärztlich untersucht worden. Laut Polizei konnte der mutmaßliche Täter in der Nähe des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Tatwerkzeug sei jedoch nicht aufgefunden worden.

Der Geschädigte sei durch den Angriff leicht verletzt worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft habe am Sonnabend die Entlassung des Täters angeordnet. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/478-0 oder über das E-Revier zu melden.