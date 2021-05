Mit 2,25 Promille: Mann auf Radtour durch Haldensleben

Am Mittwoch war ein Mann mit einem Fahrrad in Haldensleben im Landkreis Börde unterwegs. Das pikante: Das Fahrrad gehörte ihm nicht und er hatte 2,25 Promille intus.

Ein Mann war mit diesem Fahrrad in Haldensleben unterwegs - nur gehörte es ihm nicht.

Haldensleben (vs) - Wie die Polizei schriftlich mitteilt, kontrollierten die Beamten den Radfahrer am Mittwoch in Haldensleben. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann dann den beachtlichen Wert von 2,25 Promille. Des Weiteren stellten die Polizisten fest, dass das Fahrrad dem Mann gar nicht gehört.

Da die Polizei das Rad keinem gemeldeten Diebstahl zuordnen kann, suchen die Beamten nun öffentlich nach dessem Besitzer. Wer Aussagen zu Fahrrad oder Besitzer machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Haldensleben unter der Rufnummer 03904/4780 zu melden.