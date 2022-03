Riesige Flammen: Ödlandbrand am "Süplingen Berg" in Haldensleben

Große Aufregung herrschte am Freitagabend, den 11. März 2022, im Haldensleber Wohngebiet "Süplinger Berg".

Haldensleben - Zahlreiche Anwohner meldeten am Freitagabend gegen 22.00 Uhr einen Brand eines Garagenkomplexes in der Nähe einer Tankstelle in Haldensleben.

Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel. Nach Eintreffen der Feuerwehr stellte sich jedoch heraus, dass es sich "nur" um einen Ödlandbrand an der Garagenzufahrt handelte. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell gelöscht.

Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Aufgrund der derzeitigen Trockenheit besteht eine erhöhte Waldbrandgefahr. Für den Landkreis Börde gilt nördlich der Bundesautobahn 2 bereits die dritte Waldbrandgefahrenwarnstufe.