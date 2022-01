Unfall auf A2: Lkw durchbricht in Richtung Hannover mit 24 Tonnen Kaffee Leitplanke

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagmorgen (18. Januar) auf der A2 in der Börde von der Fahrbahn abgekommen. Als Unfallursache wird Sekundenschlaf vermutet. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Alleringersleben - Nach ersten Informationen der Polizei war der Lkw-Fahrer mit dem Sattelzug in Richtung Hannover unterwegs, als er bei Alleringersleben in der Börde nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Kurz hinter einer Brücke durchschlug der Laster die Leitplanke, walzte diese auf etwa 100 Meter nieder und kippte auf die Seite. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Als mögliche Unfallursache wird Sekundenschlaf vermutet.

Die Bergung des Sattelzugs soll sich bis in die Nachmittagsstunden hinziehen. „Der Lkw hat 24 Tonnen Kaffee an Bord. Diese müssen wir per Hand entladen", so Bergungsleiter Markus Reimann. Erst danach kann ein Kran den Lkw bergen. Zur Gefahrenabwehr kam die Feuerwehr Uhrsleben zum Einsatz.