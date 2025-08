Auf der B71 in Haldensleben hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Wegen Aufräumarbeiten bleibt die Straße vorerst noch gesperrt.

Unfall auf der B71 in Haldensleben: Straße beidseitig gesperrt

B71 in Haldensleben gesperrt

Der Verkehr staute sich bis zur Kreuzung zur Magdeburger Straße in Haldensleben.

Haldensleben - Wegen eines Unfalls mit mehreren Verletzten ist die B71 in Haldensleben zurzeit gesperrt. Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei an der Abfahrt in Richtung Neuenhofen, insgesamt sollen drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein.

Zurzeit laufen laut Polizei noch die Aufräumarbeiten und eine Ölspur wird beseitigt, weshalb die Straße beidseitig gesperrt ist. Die B71 soll mindestens noch bis zum Mittag gesperrt bleiben. Der Verkehr staut sich in Haldensleben bis an die Kreuzung zur Magdeburger Straße.