Die Magdeburger Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße werden ab Donnerstag voll gesperrt. So sollen die Umleitungen verlaufen.

Magdeburg. - Die beiden maroden Brücken des Magdeburger Rings über der Halberstädter und der Brenneckestraße werden ab Donnerstag (7. August 2025) gesperrt. Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris stellte am Mittwoch die aktuelle Situation, die Umleitungen und die nächsten Schritte vor.

Wie OB Borris am Mittwoch erklärte, seien die festgestellten Schäden an den beiden Ringbrücken derart massiv, dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben sei. Deshalb müssten sie unverzüglich voll gesperrt und anschließend abgerissen werden. Die Vollsperrung betrifft nicht nur den Verkehr auf den Brücken, sondern auch sämtliche Verkehrsarten unter ihnen.

Schäden an Magdeburger Ringbrücken: Vollsperrung und Abriss geplant

„Als Anfang Juli die ersten Ergebnisse der Prüfuntersuchungen des Spannstahls vorgelegen hatten, waren wir noch vorsichtig optimistisch, dass wir mit Last- und Geschwindigkeitsreduzierungen die Nutzungsdauer etwas verlängern können“, so Borris.

„Diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen. Uns ist bewusst, dass die Sperrungen für erhebliche Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen in Teilen des Stadtgebietes und insbesondere auf den Umleitungsstrecken sorgen werden. Die Sicherheit geht aber eindeutig vor.“

Hohe Kosten für Abriss und Neubau von Brücken in Magdeburg

Ziel sei es, möglichst zeitnah die Brücken abzureißen, die darunterliegenden Straßenverbindungen wiederherzustellen und Behelfsbrücken zu planen. „Derzeit wird bereits geprüft, wie schnell Provisorien als Ersatzbauwerke für den Magdeburger Ring verfügbar sind“, so die Oberbürgermeisterin.

Die neue Situation stelle die Landeshauptstadt vor noch größere finanzielle Herausforderungen als bislang. „Die Kosten für Abriss, Provisorien und Neubau können nur mit Unterstützung von Bund und Land gestemmt werden", erklärte Borris.

„Eine Kommune allein kann diese Last nicht schultern, zumal ein Großteil des Kfz-Verkehrs auf dem Magdeburger Ring als Teil der Bundesstraße 71 Durchgangsverkehr und oftmals auch Umleitungsverkehr der Bundesautobahnen 2 und 14 ist. Bund und Land stehen deshalb in der Pflicht, den wesentlichen Teil der Neubaukosten zu übernehmen!"

Vollsperrung der Ringbrücken in Magdeburg: Umleitung für Autofahrer

Derzeit werden die Umleitungsstrecken vorbereitet. Der Verkehr des Magdeburger Rings in Höhe der Brenneckestraße wird nach der Sperrung über die Abfahrten und gegenüberliegenden Auffahrten direkt an der Brücke vorbeigeleitet.

Der Kfz-Verkehr in der Brenneckstraße wird über die beiden Ringauffahrten jeweils zur nächsten Anschlussstelle und von dort wieder zurück umgeleitet. Für den Fuß- und Radverkehr wird eine Umleitung über die nahegelegene Fußgängerbrücke zwischen Bodestraße und Goslarer Straße ausgeschildert.

Für die geplante Sperrung der Brücke über die Halberstädter Straße werden hauptsächlich folgende Umleitungen eingerichtet. Der Kfz-Verkehr aus Richtung Autobahn 2 wird über die Abfahrt Sudenburg und die Halberstädter Straße zur Auffahrt Wiener Straße umgeleitet.

Für den Verkehr aus Richtung Autobahn 14 wird eine Umleitung über die Abfahrt Wiener Straße, den Südring und die Westringbücke zum Anschluss Liebknechtstraße ausgeschildert. Um den Südring auf der Umleitungsstrecke zweispurig zu befahren, werden dort Halteverbotszonen eingerichtet.

Der Kfz-Verkehr auf der Halberstädter Straße wird aus Richtung Stadtzentrum über die Sudenburger Wuhne zum Südring und von dort zur Auffahrt Wiener Straße umgeleitet. In der Gegenrichtung ist die Halberstädter Straße eine Sackgasse. Auch die unter der Brücke verlaufende Hellestraße wird in beiden Richtungen zur Sackgasse.

Umleitungen für Fußgänger und Radfahrer in der Halberstädter Straße

Für den Fußverkehr in der Halberstädter Straße werden Umleitungen über die Sudenburger Wuhne ausgeschildert. Der Radverkehr wird über den Fuchsberg umgeleitet. Auf der Ostseite der Jordanstraße wird eine Halteverbotszone eingerichtet, um für die Feuerwehr und den Rettungsdienst die erforderlichen Fahrbahnbreiten im Einsatzfall zu ermöglichen.

Für Anwohnerinnen und Anwohner der Jordanstraße werden auf der benachbarten Fläche des früheren Autohauses kurzfristig Ersatzstellplätze geschaffen.

Für den Durchgangsverkehr empfiehlt die Stadtverwaltung weiterhin eine großräumige Umleitung über die Autobahn 14.

Umleitungen für Straßenbahnen und Busse der MVB

Als erste Maßnahme wird der Straßenbahnverkehr der Linien 1, 4 und 10 mit Beginn der Sperrung der Halberstädter Straße zwischen den Haltestellen Südring und Hasselbachplatz über die Leipziger Straße und Wiener Straße umgeleitet.

Aufgrund der längeren Fahrstrecke müssen sich Fahrgäste auf verlängerte Fahrzeiten einstellen. Die Haltestelle Jordanstraße kann dabei nicht bedient werden und entfällt.

MVB-Fahrplan wird zum Schulstart angepasst

Zum Schulstart am Montag, 11. August, plant die MVB, den Fahrplan entsprechend anzupassen. Da jedoch nur eine begrenzte Zahl an Fahrzeugen zur Verfügung steht und die Kreuzung Wiener Straße/Leipziger Straße auf der Umleitungsstrecke mit über 50 Straßenbahnfahrten pro Stunde rechnerisch überlastet wäre, sind weitere Anpassungen im Liniennetz notwendig.

Im Einzelnen bedeutet das: Die Straßenbahnlinie 1 fährt geteilt. Im Norden zwischen Kannenstieg und Hauptbahnhof und im Süden zwischen Sudenburg und Olvenstedter Platz beziehungsweise Klinikum Olvenstedt über Westring und ZOB/Adelheidring.

Die Straßenbahnlinien 4 und 10 werden zwischen den Haltestellen Südring und Hasselbachplatz über die Leipziger und Wiener Straße umgeleitet.

Der Takt der Straßenbahnlinie 6, unterwegs zwischen Hauptbahnhof und Herrenkrug, wird montags bis freitags ganztägig auf einen 20-Minuten-Takt gedehnt. Als Ausgleich wird die Straßenbahnlinie 5 bis zum Herrenkrug verlängert.

Sperrung der Ringbrücken in Magdeburg: So fahren die MVB-Nachtbusse

Die Sperrung der Ringbrücke über die Brenneckestraße hat Auswirkungen auf die Nachtbuslinien N3 und N4. So fährt die Linie N3 in Richtung Reform über Sudenburg, Ottersleben und Bördepark und dann weiter wie gewohnt durch Reform. Die Linie N4 fährt in Richtung Ottersleben über Leipziger und Salbker Chaussee.