Verkehrsunfall in Haldensleben Schwerer Unfall auf der B71 in Haldensleben: Drei Verletzte, Straße voll gesperrt

Auf der B71 in Haldensleben hat sich am Morgen ein schwerer Unfall mit drei Verletzten ereignet. Die Straße ist in beide Richtungen voll gesperrt – es kommt zu Staus im Stadtgebiet.