Unfall im Landkreis Börde: Zwei Autofahrer kommen fast gleichzeitig von Fahrbahn ab

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Donnerstagmorgen gleich zwei Autofahrer in Ebendorf im Landkreis Börde von der Fahrbahn abgekommen. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen im Straßenverkehr.

Zwei Autos sind Donnerstagvormittag (28. Oktober) auf der B71 in Richtung Haldensleben von der Fahrbahn abgekommen. Aufgrund der Bergungsarbeiten, staute sich der Verkehr.

Ebendorf (vs) - Wegen eines Verkehrsunfalls kam es am Donnerstagvormittag zu Behinderungen am Ortsausgang von Ebendorf (Ortsteil der Einheitsgemeinde Barleben) im Landkreis Börde.

Zwei Autos waren auf der Bundesstraße 71 in Richtung Haldensleben unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkamen. Ein Pkw landete im Gebüsch, ein anderer fuhr gegen einen Baum.

Rettungssanitäter übernahmen am Unfallort die Erstversorgung der Unfallbeteiligten. Über mögliche Verletzte und zur Schadenshöhe liegen noch keine Angabden vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.