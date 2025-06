Rauchentwicklung auf einem ehemaligen Firmengelände in der Nähe des Kanals rief am Dienstagabend die Feuerwehr auf den Plan. Was den Rauch verursacht hat.

Haldensleben - Wegen einer weit sichtbaren Rauchentwicklung rückte die Feuerwehr am Dienstagabend, 3. Juni, zu einem ehemaligen Firmengelände in der Nähe des Kanals in Haldensleben aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Pallettenstapel in Brand geraten war, heißt es von der Feuerwehr.

Unter Atemschutz löschten die Kameraden der Feuerwehr den in Brand geratenen Pallettenstapel. Nach 20 Minuten war das Feuer aus.