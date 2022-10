Zenthausende Vögel brechen im Biosphärenreservat Drömling in der Börde zu ihrem Flug in den Süden zu ihren Winterquartieren auf. Foto:

Piplockenburg/Haldensleben - Es hört sich an, als ob ein Flugzeug startet. Täglich zum Sonnenaufgang treten derzeit zigtausende Vögel ihren Flug vom Biosphärenreservat Drömling in den Süden an.

Jedes Mal ist es ein Ohrenbetäubender Lärm. So auch am Montagmorgen als etwa 10 000 Tiere gleichzeitig in die Überwinterungsgebiete starteten. Die Gänse waren am Abend zuvor zu einer kurzen Rast in die Flachwasserzone bei Piplockenburg gekommen.

Am Sonntag lud das Biosphärenreservat dazu ein, dass morgendliche Vogelspektakel zu bestaunen. Die Menschen zeigten sich begeistert. So freute sich Sabine Schawe aus dem Landkreis Helmstedt: „Ich habe das zum allerersten Mal erlebt. Es war phantastisch. Dieser Vogelabflug war einfach genial". Und auch Nicole und Leticia Schaa aus Wolfsburg sind sehr früh aufgestanden, um ins Reservat nach Sachsen-Anhalt zu fahren.

Sie waren stark beeindruckt: „Man hört und spürt sogar den Flügelschlag." Neben den zahlreichen Gänsen sind derzeit etwa 700 Kraniche an der Flachwasserzone. Viele Naturfreunde kommen extra, um die sogenannten "Glücksvögel" zu bestaunen.

Auch in den nächsten Tagen besteht die Chance, den Abflug weiterer Gänseformationen zu erleben. Die Biosphärenreservatsverwaltung hat für Besucher der Flachwasserzone extra Beobachtungshütten eingerichtet. Sie liegen direkt am Mittellandkanal bei Piplockenburg und Mannhausen.