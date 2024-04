Halle (Saale)/DUR. - Einem Zeugen ist am Donnerstag gegen 10 Uhr ein Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus nahe der Marienkirche in Halle aufgefallen, so die Polizei.

Nach dem Verlassen des Mehrfamilienhauses konnte der 29 Jahre alte mutmaßliche Täter durch Polizisten festgenommen werden, heißt es. Im Rahmen der Durchsuchung wurden laut den Beamten bei dem Beschuldigten Gegenstände aus dem Kellereinbruch, Einbruchswerkzeuge und ein griffbereites Messer gefunden.

Zudem sei eine größere Menge Heroin bei dem Mann sichergestellt worden. Nach der Beantragung eines Untersuchungshaftbefehls habe man den 29-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die gegen den Beschuldigten eingeleiteten Ermittlungen dauern an.