unter drogen Hauptbahnhof Halle: 53-Jährige schreit, beleidigt und greift Bundespolizisten an

Die Bundespolizei in Halle musste eine 53-jährige Frau überwältigen, die in der Bahnhofhaupthalle umher schrie. Als die Beamten die Frau beruhigen wollten, drehte diese durch und griff die Polizisten an.