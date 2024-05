Ein bekannter Exhibitionist ist wieder in einem Zug zur Tat geschritten. Doch am Hauptbahnhof Halle wartete die Polizei auf ihn.

Polizei am Hauptbahnhof

Ein polizeibekannter Exhibitionist hat in einem IC nach Halle eine 23-Jährige sexuell belästigt.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einer sexuellen Belästigung und exhibitionistischen Handlungen durch einen 59 Jahre alten Mann ist es am frühen Dienstagmorgen in einem Fernzug nach Halle gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war der Mann bereits am Montag, 13. Mai, wegen derselben Vergehen in einem Fernzug nach Magdeburg auffällig geworden. Beim zweiten Mal sei er ohne Fahrschein nach Halle unterwegs gewesen.

Diesmal habe eine 23 Jahre alte Frau der Polizei gemeldet, von dem Mann sexuell belästigt worden zu sein. Er habe sie lange eindringlich angeschaut und dabei an seinem Geschlechtsteil in der geschlossenen Hose mit den Händen manipuliert, so die Polizei weiter.

Lesen Sie auch: Vor mehreren Kindern entblößt - Exhibitionist in Halle unterwegs - Wer kennt ihn?

Daraufhin habe die junge Frau das Zugabteil gewechselt, sei aber von dem 59-Jährigen verfolgt worden. Kurze Zeit später habe sie sich einem Kundenbetreuer der Bahn anvertraut. Am Hauptbahnhof in Halle nahmen Polizisten ihn in Empfang.

Der bereits mehrfach polizeibekannte und aggressiv auftretende Exhibitionist muss sich nun wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlungen verantworten.