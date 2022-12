Sieben Besitzer wollten ihn nicht mehr: Hundewelpe bei -14 Grad ausgesetzt

Grausam: Ein Welpe ist bei -14 Grad in Weißenfels an einer Brücke ausgesetzt worden. Der junge Hund hatte in seinem kurzen Leben bereits sieben Besitzer, die seiner offenbar alle schnell überdrüssig waren. Symbolbild:

Weißenfels - Er sieht nicht so aus, aber "Siar" ist noch ein Welpe. Erst im April kam der junge Hund auf die Welt. Im Dezember wurde er dann offenbar in Weißenfels seinem grausamen Schicksal überlassen.

Denn dann wurde "Siar" an einer Brücke angebunden - mit Decke und Futter. Neben ihm sein Impfpass. Daraus geht hervor, dass der erst acht Monate alte Presa Canario Mix sogar gechipt und bei Tasso registriert war. Wie lange der junge Hund an der Brücke im Ortsteil Kleinkorbetha seinem Tod entgegensehen musste, ist bislang anscheinend nicht bekannt.

Hund bei Minustemperaturen ausgesetzt in Weißenfels

Auch die bei dem Hunderegister hinterlegten Halterdaten waren veraltet, da der Welpe unterdessen offenbar weitervermittelt wurde, wie der Verein Tiere suchen Freunde auf seiner Facebookseite in einem emotionalen Post veröffentlicht. "Alleine die Tatsache dass es heute morgen -14 Grad waren und immer noch -5 Grad sind, macht uns wütend", heißt es dort.

"Wir gehen den Spuren weiter nach. Gesucht wird nun der Täter, denn auf Grund der Umstände wie Siar mit seinen Habseligkeiten gefunden wurde, müssen wir stark davon ausgehen, dass er ausgesetzt wurde." Offenbar hatte die Aktion Erfolg. Denn in einem Nachtrag heißt es nun, "dass der letzte Halter ermittelt werden konnte und nun zur Rechenschaft gezogen werden kann, es ist alles in die Wege geleitet."

Vermittlung von Welpe Siar beginnt erst im Frühjahr

Auch die Tierschutzorganisation Peta ist an "Siars" Fall dran. Wie es auf der Internetseite der Vereinigung heißt, habe sich unterdessen herausgestellt, "dass der Hund bereits sieben verschiedene Halter hatte und offenbar am Dienstagnachmittag von einer Frau aus Leipzig per Handschlag weitergegeben wurde." Bis zum Frühjahr solle der junge "Siar" nun in einer Auffangstation versorgt und vermutlich im Frühjahr an ein neues Zuhause vermittelt werden, so Peta.

Von einem Vermittlungsverfahren für den Welpen wird aber abgesehen, da sich bereits viele Interessenten gemeldet hätten, so "Tiere suchen Freunde" auf der eigenen Facebookseite.