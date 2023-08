Ein 19-jähriger Syrer ist in Magdeburg von einem Unbekannten in der Straßenbahn mit einem Messer bedroht worden.

Magdeburg - Ein 19-jähriger Syrer ist in der Nacht zu Sonnabend (26. August 2023) in Magdeburg von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden.

Laut Polizei war der 19-Jährige gegen 2.20 Uhr mit der Straßenbahnlinie N8 in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als er von dem Unbekannten beleidigt wurde. Dann habe der Täter ein Messer gezückt und den jungen Mann damit bedroht. Der 19-Jährige konnte sich der Situation entziehen, in dem er an der Haltestelle Bahnhof Neustadt aus der Straßenbahn flüchtete. Der Täter fuhr weiter, so die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, von korpulente Statur, Glatze, Tattoo auf einer Hand, bekleidet mit einem roten Shirt sowie einer kurzen rotschwarzen Hose. Der Täter fuhr laut Polizei bis zur Haltestelle Nicolaiplatz fort und verließ die Straßenbahn in unbekannte Richtung. Er konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.