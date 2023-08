Magdeburg - vs

Zu einem Raub ist es am frühen Freitagmorgen (25. August 2023) in der Magdeburger Hasselbachstraße gekommen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, wurde ein 40-jähriger Mann geschlagen und ausgeraubt. Er war gegen 4.45 Uhr mit einem weiteren Mann zu Fuß unterwegs, als zwei zunächst unbekannte Täter unvermittelt von hinten auf die Geschädigten einschlugen. Nachdem die Täter persönliche Gegenstände des 40-Jährigen an sich genommen hatten, entfernten sie sich in Richtung Hauptbahnhof.

Einsatzkräfte der Bundespolizei, die auf die Tat aufmerksam wurden, konnten einen 19-Jährigen stellen und festnehmen. Der unter Betäubungsmittel- sowie Alkoholeinfluss stehende Mann wurde zunächst in den Zentralen Polizeigewahrsam verbracht. Das Raubgut des leicht verletzten und vor Ort ambulant behandelten 40-jährigen Geschädigten konnte bei dem Festgenommenen nicht festgestellt werden.

Der 19-Jährige wurde gegen Mittag nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546 32 92 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.