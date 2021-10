Achtung Einbrecher unterwegs! Unbekannte Täter stehlen Reisepass, Schlüssel und Geld aus Magdeburger Wohnungen

Am Donnerstag, den 28. Oktober 2021, wurde im Laufe des Tages in zwei Wohnung in Magdeburg eingebrochen.

Magdeburg (vs) - Am Donnerstag, den 28. Oktober 2021, wurde im Laufe des Tages in zwei Wohnung in Magdeburg eingebrochen. Die erste Meldung erhielten die Beamten gegen 23:00 Uhr. Ein 25-Jähriger meldete der Polizei, dass man in seine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sei. Aus der Wohnung im Stadtteil Cracau wurde ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag sowie ein Reisepass und ein Wohnungsschlüssel entwendet. Wie der oder die Täter in die Wohnung gelangten ist nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Am gleichen Tag erreichte die Polizei die Meldung eines weiteren Tageswohnungseinbruchs. In diesem Fall waren der oder die Täter in eine Wohnung in der Halberstädter Straße eingedrungen, indem die Wohnungstür gewaltsam geöffnet wurde. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr eingegrenzt werden. In der Wohnung wurde nichts entwendet. Die Polizei leitete in beiden Fällen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Hinweise der Polizei

Bald ist es wieder soweit: am 31. Oktober 2021 ist nicht nur Halloween und Reformationstag, sondern auch Tag des Einbruchschutzes. Nehmen Sie sich die Stunde, die Sie an dem Tag mehr zur Verfügung haben und informieren Sie sich darüber, wie Sie sich am besten gegen Einbrecher schützen können! Alle Infos finden Sie in der örtlichen Polizeidienststelle oder hier.