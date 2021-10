Angriff an Haltestelle auf 29-jährigen Magdeburger: Drei unbekannte Täter versuchen Rucksack zu stehlen

Ein 29-jähriger Mann verließ Dienstagmorgen, den 18. Oktober 2021, den Bus an einer Haltestelle in der Apollostraße in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Ein 29-jähriger Mann verließ Dienstagmorgen, den 18. Oktober 2021 den Bus an einer Haltestelle in der Apollostraße in Magdeburg. Dort wurde er von drei Personen angesprochen. Im Weiteren beabsichtigte einer der Tatverdächtigen, den Geschädigten mit der Faust zu schlagen und den Rucksack des Geschädigten zu entwenden.

Der Geschädigte konnte dem Angreifer ausweichen und wurde leicht an der Schulter getroffen. Im Weiteren schlug der Geschädigte in die Richtung einer der Tatverdächtigen, um den Angriff abzuwehren. Daraufhin ließ dieser von dem Geschädigten ab und entfernte sich in Richtung der bereits flüchtigen beiden anderen Männer. Der Geschädigte blieb unverletzt. Eine Absuche des Nahbereichs nach den Tatverdächtigen verlief negativ.

Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- Körpergröße: Personen 1+2: ca. 175-180 cm groß Person / Person 3: ca. 190 cm

- alle Personen: ca. 20-30 Jahre

-deutscher Phänotyp

-dunkle Bekleidung, einer der Männer trug eine helle Trainingshose

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.