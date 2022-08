Mehrere Anzeigen Angriff auf Beamte! Familienstreit in Magdeburg außer Kontrolle - Verletzte nach Prügelei

Im Magdeburger Stadtteil Neustädter See ist am Donnerstagabend ein Familienstreit außer Kontrolle geraten. Zwei Männer prügelten sich, eine Frau griff die alarmierten Beamten an.