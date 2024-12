Anschlag auf Weihnachtsmarkt Demonstrationen nach Amokfahrt in Magdeburg: Massive Verkehrsbehinderungen erwartet

Am Montag nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sind mehrere Demonstrationen in der Stadt angemeldet worden. Es kommt voraussichtlich zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.