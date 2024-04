Nach einem brutalen Angriff auf einen Zwölfjährigen in Magdeburg sucht die Polizei nach Zeugen.

Attacke in Magdeburg

Ein zwölfjähriger Junge ist bei einem Angriff in Magdeburg schwer verletzt worden.

Magdeburg/DUR. - Am Dienstag, 19. März, ist es gegen 18.30 Uhr in der Martinstraße in Magdeburg zu einem Angriff auf einen Zwölfjährigen gekommen. Dies berichtet die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen verfolgten demnach zwei bislang unbekannte Täter das Kind und griffen es vor einem Hauseingang körperlich an. Der Junge sei bei dem Angriff schwer verletzt worden.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger

männlich

circa 13 bis 15 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

kräftige Statur

runde Brille

dunkel gekleidet

osteuropäisches Erscheinungsbild

akzentfreie Aussprache

2. Tatverdächtiger

männlich

circa 13 bis 15 Jahre alt

circa 1,65 Meter groß

kräftige Statur

keine Brille

dunkle Jacke, helle Jeans, helle Schuhe

osteuropäisches Erscheinungsbild

Aussprache mit osteuropäischem Akzent

Angriff auf Zwölfjährigen in Magdeburg: Polizei sucht zwei Tatverdächtige

Mehrere Zeugen sollen die Tat beobachtet haben. Auch zwei Mädchen, die die Tatverdächtigen offenbar namentlich kennen, seien vor Ort gewesen.

Die beiden Mädchen werden wie folgt beschrieben:

1. Mädchen

circa 13 bis 14 Jahre alt

circa 1,60 Meter groß

lange, dunkle Haare

2. Mädchen

augenscheinlich jünger als ihre Freundin

auffallend klein

etwas dunklere Haut

Aussprache mit unbekanntem ausländischem Akzent

Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen werden unter dem Stichwort "Körperverletzung Martinstraße" unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegengenommen.