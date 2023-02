In der Straßenbahnlinie 4 in Richtung Cracau ist am Dienstag (7. Februar 2023) ein Fahrgast von einem weiteren Fahrgast mit einem Elektroschocker bedroht worden. Die Polizei sucht nach dem Geschädigten und dem Tatverdächtigen.

Magdeburg (vs) - Zeugen haben am Dienstag (7. Februar 2023) gegen 21.15 Uhr beobachtet, wie ein Mann mit einem Elektroschocker beziehungsweise mit einer Elektroschockpistole in der Hand an der Haltestelle Listemannstraße in die Straßenbahn stieg.

Der Mann wird, laut Polizei, wie folgt beschrieben: circa 1,85 Meter groß, schlank, kurze schwarze Haare und dunkle Augen. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke. In der Straßenbahn bedrohte er anschließend mit dem Elektroschocker einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Fahrgast mit grüner Stoffwinterjacke. Zu einem Übergriff soll es jedoch nicht gekommen sein. Die herbeigerufene Polizei konnte daraufhin lediglich diverse Zeugen antreffen und befragen.

Wer weitere Hinweise zum Tatgeschehen oder tatverdächtigen Personen geben kann, wird gebeten sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden. Insbesondere der Geschädigte wird gebeten, sich zu melden.