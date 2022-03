Auto weg: Dreiste Diebe stehlen Pkw tagsüber in Magdeburg - Zeugen gesucht

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch, den 16.März 2022 meldete ein 44-Jähriger, dass sein Fahrzeug der Marke Audi in Magdeburg entwendet wurde. Er hatte seinen Pkw in den frühen Morgenstunden gegen 04.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Kroatenwuhne geparkt. Gegen 12.30 Uhr bemerkte er, dass sein Auto nicht mehr am Platz steht und infomierte dies umgehend der Polizei. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen und das entsprechende Ermittlungsverfahren ein.