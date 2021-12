Auto weg: Unbekannte Täter stehlen Citroën-Fahrzeug von Magdeburger

In der Nacht zum Montag entwendeten unbekannte Täter einen Citroën Jumper aus dem Stadtgebiet in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Ein 42-jähriger Magdeburger stellte seinen Citroën Jumper am Freitag, den 03. Dezember 2021 gegen Mittag auf dem Dodendorfer Platz ab. Am Montag, den 06. Dezember 2021, stellte der Magdeburger fest, dass sein abgestelltes Fahrzeug durch unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise entwendet wurde.

Die Magdeburger Polizei wurde daraufhin über den Diebstahl informiert und leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug ein. Darüber hinaus wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.