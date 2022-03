Baucontainer aufgebrochen: Stolperstein-Dieb in Magdeburg von Polizei erwischt

Am Dienstag, den 15. März 2022, stellte die Magdeburger Polizei diverses Diebesgut sicher.

Der 29-jährige Tatverdächtige wurde an einem Fahrzeug angetroffen und zu dem Sachverhalt befragt.

Magdeburg (vs) - Ein 54-jähriger Magdeburger beobachtete am Dienstagmorgen einen 29-Jährigen dabei, wie er im Stadtgebiet Ottersleben mehrere Gegenstände aus einem aufgebrochenen Baucontainer entwendete und informierte daraufhin die Polizei. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde an einem Fahrzeug angetroffen und zu dem Sachverhalt befragt.

Bei einer Fahrzeugdurchsuchung konnte diverses Diebesgut sichergestellt werden. Unter anderen fand die Polizei den verschwundenen Stolperstein für Otto Wolff, der Anfang des Jahres als gestohlen gemeldet wurde.

Der 29-Jährige wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung mit auf das Polizeirevier genommen und mehrere Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.