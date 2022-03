Baustelle in Magdeburg: Unbekannte Diebe stehlen Kupferkabel

Magdeburg (vs) - Ein 50-Jähriger stellte am Montag, den 28. Februar 2022 in den frühen Morgenstunden fest, dass sich unbekannte Personen Zugang zu einem Baustellengebäude in Olvenstedt verschafft haben. Daraufhin wurde umgehend die Polizei informiert.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter in der Zeit vom Freitag, den 25. Februar 2022 bis zum Montag, den 28. Februar 2022 auf das Gelände gelangt sind. Auf der Baustelle wurden in jeder Etage diverse Meter Kupferkabel mit einem unbekannten Werkzeug abgetrennt und entwendet.

Zur genauen Schadensaufstellung kann bislang noch nichts gesagt werden. Die Spurensuche und -sicherung wurde durch die Kriminaltechnik übernommen. Die Ermittlungen dauern an.