Baustelleneinbruch: In Magdeburgs Stadtteil Buckau wurden mehrere Kabel entwendet

Magdeburg (vs) - In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter auf ein Baustellengelände im Magdeburger Ortsteil Buckau ein und entwendeten mehrere Kabel. Ein 42-Jähriger stellte am Mittwoch, den 02. März 2022 gegen Mittag fest, dass sich unbekannte Personen Zugang zu einem Baustellengelände in Buckau verschafft haben. Daraufhin wurde umgehend die Polizei informiert.

Nach jetzigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter in der Zeit vom Dienstag, den 01. März 2022 bis zum Mittwoch, den 02. März 2022 auf das Gelände gelangt sind, so Polizei Magdeburg. In einem Rohbau der Baustelle wurden mehrere Kabel, die bereits verbaut wurden, durch unbekannte Täter herausgetrennt und entwendet. Nach jetzigen Stand der Ermittlungen beläuft sich die Schadenssumme auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.