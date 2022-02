Bei Magdeburg: Wieder treiben Jugendliche an Bahnhof ihr Unwesen

Eine Gruppe Jugendlicher hat sich am Mittwoch am Bahnhof Niederndodeleben aufgehalten und versucht, Zutritt zum Gebäude zu bekommen.

Niederndodeleben (vs) - Im Raum Magdeburg kommt es vermehrt zu Kindern und Jugendlichen, die sich an Bahnhöfen aufhalten. Am Mittwoch, 9. Februar, wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 16.30 darüber informiert, dass sich Jugendliche auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Niederndodeleben aufhalten.

Laut Polizei wollte sich die Gruppe auch Zutritt zum Bahnhofsgebäude verschaffen. Zwei Jungen im Alter von zwölf und 14 Jahren sowie zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren haben die Beamten vor Ort angetroffen.

Schäden am Gebäude konnten jedoch nicht festgestellt werden. Die Bundespolizisten belehrten die Jugendlichen eindringlich über das Verhalten auf Bahnanlagen und die möglichen Gefahren.