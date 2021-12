Betrunkener Autofahrer rammt geparkte Fahrzeuge in Magdeburg

Magdeburg - Am 30. Dezember 2021 gegen 19.40 Uhr verursachte ein betrunkener Mann am Steuer eheblichen Sachschaden in Madeburg. Der 58-Jährige bog von der Ebendorfer Straße in die Schillerstraße ein. Dort kollidierte sein Pkw mit einem geparkten Auto, wodurch der geparkte Wagen gegen zwei weitere Pkw stieß. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab den Wert 1,52 Promille, meldet die Polizei. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst.

Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Crash nicht mehr fahrbereit. Gegen den betrunkenen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sein Führerschein stellten die Polizisten sicher. Außerdem fanden die Beamten bei dem Mann ein Einhandmesser, dass ebenfalls eingezogen wurde. Ermittelt wird gegen den 58-Jährigen nun auch wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Waffengesetz.