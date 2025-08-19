Rauchschwaden stiegen in den nahezu wolkenlosen Himmel und waren weithin sichtbar. Auf dem Gelände des einstigen RAW in Magdeburg hat es gebrannt.

Auf dem ehemaligen Areal des RAW in Magdeburg musste die Feuerwehr ein Feuer löschen.

Magdeburg. - Anwohner aus dem Süden Magdeburgs berichteten von weithin sichtbaren Rauchschwaden. Der Grund: Auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) war am Dienstagnachmittag, 19. August, ein Brand ausgebrochen.

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge waren auf dem RAW-Gelände in Magdeburg im Einsatz. Foto: Sabine Lindenau

Die Feuerwehr rückte aus und konnte das Feuer löschen. Die Polizei, die ebenfalls vor Ort war, hat die Ermittlungen aufgenommen. Warum es gebrannt hat, ist aktuell noch unklar. Menschen sind nicht zu Schaden gekommen.