Eine Serie an Einbrüchen ist derzeit im Jerichower Land festzustellen. Dabei stehen Einfamilienhäuser in kleinen Ortschaften von Burg, Jerichow, Möckern und Möser im Fokus der Täter.

Burg - Seit einiger Zeit werden im Jerichower Land Einbrüche in Einfamilienhäuser registriert. Nun geht die Serie weiter, die in kleinen Ortschaften von Burg, Möckern, Möser und Jerichow registriert werden.

Die dunkle Jahreszeit nutzen die Täter für sich aus. Wie die Polizei vom Revier im Jerichower Land vermeldet, sind nun Einbrüche in Möckern, den Ortsteilen Grabow, Küsel und Theeßen sowie in Niegripp (Ortsteil von Burg), Körbelitz (Möser) sowie Roßdorf (Jerichow) registriert worden.

Hier sollen die Unbekannten vornehmlich Einfamilienhäuser ins Visier genommen haben. Die Einbrüche seien jeweils in der dunklen Tageszeit ausgeführt worden.

Bei den Beutezügen soll insgesamt ein „nicht unerheblicher Sachschaden als auch ein hoher Stehlschaden“ entstanden sein. Details etwa zum Diebesgut gibt es nicht.

Dafür aber Hinweise an Immobilienbesitzer. Diese sollen gemeinsam „auf ihre Nachbarschaft achten und ungewöhnliche Beobachtungen lieber einmal mehr bei ihrer Polizeidienststelle melden“, heißt es weiter. Gerne auch über das E-Revier der Polizei Sachsen-Anhalt oder telefonisch.

Die Polizei sucht außerdem nach Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen beobachten konnten oder Angaben zur Tatausführung machen können.

Hinweise nimmt die Polizei in Burg unter Telefon (03921) 92 00 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.

Strafverfahren sind eingeleitet worden. Die Ermittlungen laufen.