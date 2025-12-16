weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. SEK im Einsatz in Stendal: Schießerei in der Grabenstraße?

SEK im Einsatz Polizeieinsatz in Stendal: Schießerei in der Grabenstraße?

In der Grabenstraße in Stendal sollen am 16. Dezember Schüsse gefallen sein. Polizei und SEK sind im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Von Leon Zeitz und Mike Kahnert Aktualisiert: 16.12.2025, 16:42
Polizei und SEK sind in der Grabenstraße in Stendal am 16. Dezember im Einsatz.
Stendal - Großeinsatz der Polizei am Dienstag, 16. Dezember, in der Bahnhofsvorstadt in Stendal: Zeugen wollen Schüsse gehört haben. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) wird hinzugerufen. Passanten rufen sich einen Namen zu. Der gesuchte Mann scheint bekannt zu sein.