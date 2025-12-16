EIL
SEK im Einsatz Polizeieinsatz in Stendal: Schießerei in der Grabenstraße?
In der Grabenstraße in Stendal sollen am 16. Dezember Schüsse gefallen sein. Polizei und SEK sind im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Aktualisiert: 16.12.2025, 16:42
Stendal - Großeinsatz der Polizei am Dienstag, 16. Dezember, in der Bahnhofsvorstadt in Stendal: Zeugen wollen Schüsse gehört haben. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) wird hinzugerufen. Passanten rufen sich einen Namen zu. Der gesuchte Mann scheint bekannt zu sein.