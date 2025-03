In Magdeburg ist durch einen Brand ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer war in einem Geschäft ausgebrochen.

Brand in Magdeburg richtet hohen Schaden an

Magdeburg - vs

Zu einem Brand ist es am Freitag (14. März 2025) an der Olvenstedter Straße in Magdeburg gekommen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses betroffen. Zeugen hörten kurz vor 21 Uhr zunächst einen Knall und sahen dann Rauch.Durch das Feuer entstand in der vermieteten Gewerbeeinheit erheblicher Sachschaden, die darüber liegenden Wohneinheiten des Mehrfamilienhauses sowie Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand zeitnah vollständig löschen, die Kripo sicherte Spuren am Tatort und leitete Ermittlungen zum Brandgeschehen ein. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Das Polizeirevier Magdeburg sucht zur weiteren Aufklärung der Tat nach Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen unter 0391/546 32 95 entgegen.