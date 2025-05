In Magdeburg wurde in der Nacht zu Freitag in eine Firma eingebrochen. Die Diebe erbeuteten ein Fahrzeug. Doch die Freude war nicht von langer Dauer.

Unbekannte stehlen Fahrzeug in Magdeburger Firma

Einbruch Am Fuchsberg

Laut der Polizei handele es sich bei dem gestohlenen Fahrzeug um einen Transporter einer Firma Am Fuchsberg.

Magdeburg. - In der Nacht zu Freitag, dem 30. Mai 2025, drangen bislang unbekannte Täter in die Gewerberäume einer Firma Am Fuchsberg ein. Laut der Magdeburger Polizei wurde dabei ein Transporter der Firma entwendet.

Nach dem Fahrzeug fahndete die Polizei umgehend – mit Erfolg: Noch am selben Tag konnte der gestohlene Transporter sichergestellt werden. Gegen 21:45 Uhr fand man das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Dodendorfer Straße, in Höhe des Technikmuseums. Von den Tätern fehlte hingegen jede Spur.

Sowohl die Firmenräume als auch das sichergestellte Fahrzeug wurden durch die Kriminaltechnik untersucht. Die Polizei ermittelt in dem Fall. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Zusammenhang mit der Tat nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.