Die Polizei in Magdeburg ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Brand eines Autos liefern können.

Brand in Magdeburg

In Magdeburg hat ein Auto Feuer gefangen.

Magdeburg/DUR. - In Magdeburg ist es am Sonntag gegen 5.30 Uhr an der Ecke Helmholtzstraße/Erich-Weinert-Straße zu einem Auto-Brand gekommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache fing das Auto Feuer und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein weiteres Auto wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Da Brandstiftung aktuell nicht ausgeschlossen werden kann, leitete das Polizeirevier Magdeburg Ermittlungen ein.

Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen nimmt die Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.