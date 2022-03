Bundespolizei Magdeburg: Sechs neue Kollegen für Sachsen-Anhalt im Einsatz

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg, zuständig für die bahnpolizeilichen Aufgaben im Bundesland Sachsen-Anhalt, hat am 28. Februar 2022 Personalzuwachs erhalten.

in die Dienststelle in Magdeburg eingearbeitet. Symbolbild: dpa/Roland Weihrauch

Magdeburg (vs) - Die Bundespolizeiinspektion in Magdeburg begrüßt sechs neue Kollgen am 28. Februar 2022. Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung begrüßte der Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion, Dr. Alexander Schmelzer, seine neuen Mitarbeiter und beglückwünschte sie zur bestandenen Ausbildung und den Prüfungen.

Im Anschluss daran ernannte er die drei neuen Kolleginnen und drei Kollegen zu Polizeimeisterinnen bzw. Polizeimeistern. Die Beamten begannen 2019 ihren Dienst in der Bundespolizei. Die zweieinhalb jährige Ausbildung wurde in den Aus- und Fortbildungszentren der Bundespolizei in Bamberg bzw. Neustrelitz durchgeführt.

Als Polizeimeisteranwärter sammelten sie von Beginn an in den verschiedenen bundespolizeilichen Aufgabenbereichen praktische

Erfahrungen. Am heutigen Tag wurden die neuen Kollegen mit weiteren neuen Mitarbeitern aus den Dienststellen der gesamten Bundespolizeidirektion Pirna im Rahmen einer Feierstunde gemeinsam vereidigt.

Neue Kollegen bekommen Einführung

Eine mehrtägige Einweisung innerhalb der Dienststelle erfolgt ab dem 01. März, um den neuen Mitarbeitern einen guten Start in den eigenen Reihen zu gewährleisten.

Ab den 11. März 2022 werden sie zunächst für ein Jahr als Kontroll- und Streifenbeamte am Standort Magdeburg eingesetzt, um zukünftig ihren Dienst auch in den Bundespolizeirevieren Halle, Halberstadt, Stendal und weiterhin in Magdeburg zu verrichten.