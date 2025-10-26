Im Kulturhistorischen Museum in Magdeburg gab es einen Diebstahl. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Magdeburg. - vs

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen 22. und 25. Oktober 2025 Kupferkabel von der Fassade des Kulturhistorischen Museums in Magdeburg entwendet. Der Tatort wurde kriminaltechnisch untersucht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das teilt die Polizei in einer Presseinformation mit.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht zur weiteren Aufklärung der Tat nach Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen unter 0391/546-3295 oder per E-Revier online unter www.polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.