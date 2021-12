Diebstahl auf Magdeburger Baustelle? Polizei kontrolliert verdächtigen weißen Transporter 

Am 13. Dezember 2021 entwendeten unbekannte Täter vermutlich eine Rüttelplatte von einer Magdeburger Baustelle in der Schönebecker Straße.

Am Tatort sowie am Tatfahrzeug wurden Spuren gesichert. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Magdeburg (vs) - Ein Zeuge beobachtete gegen 23.45 Uhr vier männliche Personen an einer Magdeburger Baustelle in der Schönebecker Straße, welche sich auffällig verhielten. Als die Personen den Zeugen erblickten, entfernten sie sich mit einem weißen Transporter von der Baustelle. Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Transporter im Nahbereich fahrend festgestellt werden. Als die vier Insassen das Polizeifahrzeug wahrnahmen, flüchteten diese aus dem Transporter in unbekannte Richtungen. Im Fahrzeug befand sich eine Rüttelplatte, ob diese von der Baustelle in der Schönebecker Straße stammt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

An der Baustelle konnten Einbruchsspuren sowie frische Reifenspuren festgestellt werden. Zur Absuche des Nahbereichs wurde ein Fährtenspürhund eingesetzt. Die tatverdächtigen Personen konnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden.