Dreiste Einbrecher versuchen gewaltsam in Magdeburger Einfamilienhäuser zu gelangen

Am 06. Dezember 2021 versuchten unbekannte Täter gewaltsam in drei Einfamilienhäuser im Magdeburger Stadtteil Ottersleben einzubrechen.

Magdeburg (vs) - Am Montag stellten unabhängig voneinander drei Magdeburger fest, dass unbekannte Täter im Laufe des Tages versuchten, in deren Einfamilienhäuser einzubrechen. An allen Tatorten wurde festgestellt, dass die unbekannten Täter versuchten, die jeweiligen Haustüren aufzuhebeln. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in die Häuser zu gelangen.

Gegen späten Nachmittag am selben Tage musste die Polizei zu einem weiteren Vorfall ausrücken. In diesem Fall gelang es unbekannten Tätern, sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in dem Stadtteil Nordwest zu verschaffen.

Die bislang unbekannten Täter brachen mittels unbekannten Werkzeugs die Terrassentür gewaltsam auf und verschafften sich hierdurch Zutritt. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und Schränke.

Eine genaue Schadensauflistung steht noch aus. Die Spurensuche und -sicherung übernahm der Kriminaldauerdienst. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.