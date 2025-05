Alarm in Sudenburg: Vier Vermummte ließen in einem Eigenheim in Magdeburg Bargeld und Schmuck gehen.

Polizeieinsatz in Magdeburg: Vermummte drangen in ein Eigenheim ein.

Magdeburg/vs. - Es geschah am helllichten Tag: Bislang unbekannte Täter sind am Samstagabend (24. Mai) gegen 18.55 Uhr in ein Einfamilienhaus in Magdeburg eingedrungen. Eine Zeugin beobachtete die Tat.

Wie die Polizei am Sonntag, 25. Mai, mitteilte, sah sie, wie vier mit FFP2-Masken vermummte Täter in das Haus in der Brunnerstraße in Sudenburg einbrachen. Sie waren durch das Aufhebeln eines Fensters in das Eigenheim gelangt.

Laut Angaben der Polizei durchsuchten sie das gesamte Objekt, sie ließen unter anderem Bargeld und Schmuck mitgehen. Der Schaden bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Diese nimmt das Polizeirevier Magdeburg oder jede andere Polizeidienststelle rund um die Uhr persönlich, telefonisch (0391/546-3295) oder online entgegen.