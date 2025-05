Polizeibeamte eilten zu einem Verkehrsunfall an der Käthe-Kollwitz-Straße in Salzwedel.

Salzwedel/vs. - Verkehrsunfall auf dem Radweg an der Käthe-Kollwitz-Straße in Salzwedel am Freitag gegen 22 Uhr: Zu jener Zeit, so informiert die Polizei am Sonntag, waren ein 38-Jähriger und eine Zwölfjährige auf ihren Fahrrädern dort unterwegs. Durch eine unkoordinierte Bewegung des Mannes hätten sich die Lenker verhakt.

Daraufhin seien beide Radfahrer gestürzt und hätten sich Abschürfungen zugezogen, heißt es im Pressebericht. Das Mädchen sei anschließend zur weiteren Untersuchung ins Salzwedeler Klinikum gebracht worden.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch, der vom 38-Jährigen ausging. Dieser musste pusten. Der freiwillige Test ergab einen vorläufigen Wert von 2,47 Promille. Für den Mann ging es danach ebenfalls ins Klinikum – zur Blutprobenentnahme. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung im Straßenverkehr.