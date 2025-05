Ein Heimrauchmelder hatte am Sonntag, 25. Mai 2025, Alarm geschlagen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal rückten in die Carl-Hagenbeck-Straße aus.

Stendal - Ein Heimrauchmelder hat am Sonntagnachmittag, 25. Mai, gegen 14:30 Uhr in Stendal Alarm geschlagen. Aufmerksame Nachbarn riefen die Leitstelle Altmark an. Mit 21 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Stendal an die Carl-Hagenbeck-Straße aus.