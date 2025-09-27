In zwei Einfamilienhäuser in Magdeburg wurde eingebrochen. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern.

Magdeburg/vs. - Irgendwann zwischen dem 24. und 26. September sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kamillenweg in Magdeburg ein. Im gleichen Zeitraum wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hopfenbreite polizeilich bekannt.

Wie die Einbrecher vorgegangen sind und was sie mitgehen ließen, teilte die Polizei nicht mit. Die Tatorte seien aber kriminaltechnisch untersucht worden, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen können dem Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.