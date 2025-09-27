Ein Mann zog in Magdeburg blank und wird nun von der Polizei gesucht. Was genau passiert ist.

Die Polizei fahndet in Magdeburg nach einem Mann, der sich entbößte.

Magdeburg/vs. - Die Polizei in Magdeburg fahndet nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann. Er soll sich am Freitag, 26. September, gegen 10.30 Uhr im Bereich der Hohepfortestraße in einem Gebüsch teilweise entblößt und sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben.

Eine Zeugin hatte ihn beobachtet. Zur Tatzeit hätten sich keine Kinder im Nahbereich befunden. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht gefunden werden. Er wird wie folgt beschrieben:

circa 20 bis 30 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

3-Tage-Bart

südländischer Phänotyp

schwarzer Pullover

schwarze Hose

schwarzer Rucksack

Sachdienliche Hinweise können dem Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.